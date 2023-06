Fertighausbauer als Opfer der Immobilienkrise „Der Markt hat den tiefsten Punkt noch nicht erreicht“

Zumal auch der klimabewahrende Zeitgeist sich gegen die Branche wendet. Voll im Trend, bisherige Lebensumstände CO2-sensibel anzupassen, liegt die Ratsmehrheit von Grünen, SPD und der Partei Volt in Münster mit ihrem aktuellen Beschluss, keine freistehenden Einfamilienhäuser und weniger Doppelhaushälften und Reihenhäuser mehr zu genehmigen. Denn im Vergleich mit Mehrfamilienhäusern versiegeln sie mehr Fläche, haben eine schlechtere Klimabilanz und schaffen weniger Wohnraum. Mit „Missmut sehen wir die zunehmende Kritik an der beliebtesten Wohnform der Deutschen, dem Einfamilienhaus“, sagt BDF-Geschäftsführer Achim Hannott.



Als wäre das nicht genug an Unsicherheit und Gegenwind, drängen preisgünstige ausländische Anbieter auf den deutschen Markt. Der größte ist ein polnisches Unternehmen mit skandinavisch klingendem Namen: Danwood, das seit 2020 zum südkoreanischen Baukonzern GS Engineering & Construction Corp (GS E&C) gehört. Seit 1996 baut Danwood in Deutschland und kommt auf rund 1300 Häuser pro Jahr. Vorgefertigt werden sie in einer Fabrik im polnischen Bielsk Podlaski nahe der Grenze zu Weißrussland und verkauft zu Preisen ab 189 000 Euro. „Insbesondere in den neuen Bundesländern haben polnische Fertighausanbieter Fuß gefasst“, sagt Helge Mensching, Chef des Massivhaus-Bauunternehmens Heinz von Heiden aus Isernhagen bei Hannover.