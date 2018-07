Festival „Tomorrowland“ Elektromusik als lukratives Geschäftsmodell

Elektronische Tanzmusik hat ein hohes wirtschaftliches Kapital, wie auch Hecken bestätigt. Das liege neben der Beliebtheit daran, dass die Genres günstig zu produzieren seien. Zwar fallen für die Topstars, mit denen das Geld gemacht werde, hohe Marketingkosten an - doch diese seien immer noch geringer als bei Popstars wie Rihanna. Die Branche der elektronischen Tanzmusik expandiere immer weiter, sagt Baer. „Das bedeutet aber auch, dass die großen Namen es sich herausnehmen, mehr zu verlangen - Kosten, die an den Konsumenten weitergegeben werden.“

Das „Tomorrowland“ zählt zu den größten Veranstaltern der Szene, ist laut Baer ein „Meilenstein“, was Elektro-Festivals angehe, und „hoch respektiert in der Branche.“ Doch alle werden nicht profitieren, wenn die Fans am Wochenende wieder ins Naherholungsgebiet De Schorre südlich von Antwerpen strömen.