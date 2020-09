Fetter Zulauf bei den Weight Watchers „36 Prozent der Amerikaner haben während des Lockdowns zugenommen“

Wie wichtig sind überhaupt noch ihre Studios? Gerade haben Sie angekündigt, 100 Millionen Dollar sparen zu wollen.

Während die Community und der Austausch untereinander ein bedeutender Teil von WW sind und auch zukünftig sein werden, positionieren wir unser Studiogeschäft neu. Physische Workshops werden in Zukunft an weniger Standorten erfolgen, in WW Studios und einigen ausgewählten mobilen Workshops. Innerhalb dieses Veränderungsprozesses entwickeln wir weitere personalisierte Angebote und setzen auf hoch qualifizierte Coaching-Talente. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Teilnehmern Lösungen in den für sie am besten geeigneten Formaten und Umfeldern anzubieten, sei es in digitalen, persönlichen oder virtuellen Studios durch virtuelle, von Coaches geleitete Gruppen oder später, im Jahr 2021, durch ein neu eingeführtes persönliches Einzelcoaching-Angebot.