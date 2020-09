Fetter Zulauf bei den Weight Watchers „36 Prozent der Amerikaner haben während des Lockdowns zugenommen“

Sie verkaufen ja auch Wellness-Produkte. Welche laufen in Deutschland in Corona Zeiten besonders gut?

Wir verzeichnen ein großes Interesse an unseren Kochbüchern, weil der „Trend zum Kochen zu Hause“ ungebrochen ist. Darüber hinaus verkaufen wir auch erfolgreich unsere Wraps, was einfach zeigt, wie wichtig es immer noch ist, einen Ersatz für eine Mahlzeit mit höherem Kaloriengehalt, gesättigten Fetten oder Zucker anzubieten. Vor allem, wenn sie so vielseitig sind wie der Wrap - Blitzpizza, Wrap, Frühstück. Wir sehen dies auch bei Produkten wie den Linsen-Nudeln. Darüber hinaus sind wir mit unseren WW-loves-Produkten aktuell sehr erfolgreich. WW loves bedeutet: Wir treffen eine Vorauswahl für den Kunden. Absolute WW-Loves-Bestseller im Sommer sind die Grillido-Grillwürstchen..