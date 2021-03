Finanzaufsicht BaFin Dieser Mann ist immerhin ein Anfang

Gerüchte haben oftmals einen wahren Kern – auch wenn längst nicht jede Info stimmt, die am Markt gehandelt wird. So hatte es schon Anfang vergangener Woche geheißen, bei der Nachfolge des geschassten BaFin-Chefs Felix Hufeld bahne sich eine Interimslösung an. Begründung: Es finde sich einfach niemand, der den Job machen wolle.