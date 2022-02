Finanzdatensystem Warum Putin keine echte Alternative zu Swift hat

Das würde für sie jedoch einen zusätzlichen Aufwand bedeuten: Sie müssten ihre Rubel erst in chinesische Yen und danach in eine weitere Währung wie den US-Dollar tauschen. Bislang ist solch ein Umtausch nicht notwendig, weil die russischen Geldhäuser ihre Transaktionsdaten ohne Umwege an die amerikanischen senden können. Zudem müsste sich erst zeigen, ob einige wenige Banken, die erst an das russische Netzwerk angeschlossen werden müssten, den gesamten Zahlungsverkehr mit Russland abwickeln könnten.