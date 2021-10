Finanzierungsrunde Delivery Hero steigt bei Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas ein

Delivery Hero steigt beim Lebensmittel-Bringdienst Gorillas ein. Der Restaurant-Lieferdienst hat 200 Millionen Euro in das erst im vergangenen Jahr gegründete Start-up gesteckt und bekommt dafür acht Prozent der Anteile, wie Delivery Hero am Dienstag bestätigte. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Bewertung von drei Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) für die Gorillas Technologies GmbH. Das Berliner Unternehmen hat in neun Ländern ein Netz von 140 Lagern in großen Städten aufgebaut und verspricht eine Lieferung mit Fahrradkurieren innerhalb von zehn Minuten. In den vergangenen sechs Monaten habe Gorillas insgesamt 4,5 Millionen Bestellungen ausgeliefert.