Firmen-Pleiten Die Zahl der Insolvenzen steigt kräftig

11. August 2023 | Quelle: dpa

Dank ausgesetzter Insolvenzantragspflichten in der Pandemie und Staatshilfen sind in den vergangenen Jahren nur wenige Unternehmen pleite gegangen. Nun wächst die Zahl deutlich – vor allem in einer Branche.