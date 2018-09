Firmenkunden Post hebt Preise für Express-Sendungen an

Die Deutsche Post will für Firmenkunden im kommenden Jahr die Preise bei Express-Sendungen anheben. In Deutschland stiegen die Versandkosten für die meisten Kunden im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent, teilte der Bonner Konzern mit. Abhängig vom Gewicht, Volumen und Bestimmungsland können die vereinbarten Preisanpassungen aber auch noch deutlich höher ausfallen. Sie gelten für nationale und internationale Express-Sendungen. Die höheren Preise beträfen Firmenkunden mit individuellen Preisvereinbarungen, sagte ein Sprecher – also Kunden, die große Sendungsmengen verschicken. In den Filialen blieben die Preise für die Verbraucher stabil.