Firmenpleiten: Immer mehr deutsche Unternehmen melden Insolvenz an

Die Zahl der Regelinsolvenzen lag zwischen April 2023 und März 2024 in etwa auf dem Vor-Corona-Niveau von April 2019 bis März 2020. Die Regelverfahren fließen erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein, der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen etwa drei Monate davor.