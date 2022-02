Fitness-Markt Ausgestrampelt – wird Peloton tatsächlich verkauft?

Deutschland ist das einzige nicht-englischsprachige Land, in dem Peloton vertreten ist. Dass Peloton die Extrakosten für eine Expansion in den deutschen Markt auf sich nimmt, kommt nicht von ungefähr. Die Deutschen geben weltweit mit am meisten Geld für Fitness aus, noch mehr lassen sich nur US-Amerikaner ihren Freizeitsport kosten. 2020 machte die deutsche Fitnessbranche insgesamt einen Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar. Und die Deutschen sind auch bereit, viel Geld für ihr „Home Gym“ auszugeben: „Fitnessgerätehersteller haben 2021 Heimsportgeräte im Wert von 300 Millionen Euro verkauft“, schätzt Ulrich Kürschner vom Deutschen Industrieverband für Fitness und Gesundheit.