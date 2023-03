Der Umsatzanstieg ist allerdings in den entsprechenden Kontext zu setzen: 2021 war coronabedingt ein wirtschaftlich äußerst enttäuschendes Jahr für die Fitnessstudiobetreiber. Zuletzt sind zudem die Beiträge in den Fitnessstudios gestiegen. Gekoppelt mit wieder wachsenden Mitgliedszahlen erklärt sich das enorme Umsatzplus. Die Einbußen der Corona-Jahre macht das aber bilanziell vielfach noch nicht wett. Mit der Pandemie sind nämlich auch gestiegene Anforderungen an die Hygiene hinzugekommen ,die sich wiederum kostensteigernd auswirken. Zudem leiden auch die großen Fitnessketten etwa wegen ihrer Saunen unter den hohen Energiekosten nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs.