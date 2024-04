Fitnessgruppe Kieser „Wir haben schon über Fitnessstudios in Altenheimen nachgedacht“

Was wollen Sie ihren hiesigen Kunden künftig bieten?

Bei Kieser in Dortmund können Sie seit zwei Wochen auch Physiotherapie auf Kassenkosten machen. In unseren australischen Studios gibt es dieses Angebot seit zehn Jahren, auch in der Schweiz haben wir schon Erfahrungen gesammelt und gerade erfolgreich unsere ersten eigenen Praxen eröffnet. In Dortmund – und auch unseren Standorten in der Schweiz – wird das Angebot sehr gut angenommen. Hier sind wir gerade dabei, unsere Teams zu erweitern. Natürlich überlegen wir, das Physiotherapie-Angebot auch auf weitere deutsche Standorte auszuweiten. Neben dieser Erweiterung unseres Konzeptes wollen wir auch unseren Kunden in ganz Deutschland eine Nährstoffberatung anbieten, wie wir sie gerade in der Schweiz gestartet haben. Aktuell sind wir in den letzten Zügen, unser Personal in Deutschland entsprechend flächendeckend auszubilden.