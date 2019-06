Fivee-Gründer Braun Der Generation-Z-Flüsterer

Wie spricht man sie also an, die Generation Z? Glaubt man André Braun, trifft man seine Altersgenossen am besten im Internet in den sozialen Medien. Niemals würde er Firmen empfehlen auf Plakaten und Anzeigetafeln in der Stadt auf sich aufmerksam machen zu wollen. „Wir laufen durch die Straßen und schauen dabei aufs Handy, da macht es keinen Sinn, eine Werbetafel aufzustellen. Die haben wir ja schon in der Hand“, sagt Braun.



Wichtig sei dabei, dass man nicht „einfach irgendwas macht, egal wie schlecht“. Denn nicht alles, was in den sozialen Medien gesendet wird, funktioniert auch. Ein Fehler wäre es beispielsweise, mit den klassischen Methoden Werbefilme bei YouTube oder Instagram einzuspielen. „Die Gen Z drückt dann sobald es geht auf den Überspringen-Knopf“, so Braun. Man wolle angenehme, nutzerfreundliche Werbung. Am ehesten funktionieren seiner Einschätzung nach Kampagnen, in denen Unternehmen mit Menschen zusammenarbeiten, die bereits eine große Anhängerschaft in den sozialen Medien haben.