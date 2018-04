"Die Tricks der Fleischpanscher - Wie aus Wasser Wurst wird" - so heißt die Sendung, die das Magazin frontal 21 im ZDF am 20. März ausstrahlte. Dafür gründete die Redaktion ein Scheinunternehmen aus der Fleischindustrie. Geschäftsführer wurde der Hendrik Haase. Er nahm an Seminaren eines Unternehmens teil, das "hydrolisierte und funktionelle Proteine" verkauft. Das Mittel erlaubt es, mehr Wasser in der Wurstmasse zu binden. Am 10. April wird der zweite Teil der Reportage ausgestrahlt, in der ein ehemaliger Metzgermeister und Lebensmittekontrolleur eine Wurst zusammenstellt, die bei der DLG eingereicht wird.