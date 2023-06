Fliegt der Springer-Chef aus dem Netflix-Verwaltungsrat? „Döpfner verkörpert eine Art Männlichkeit, die heute nicht mehr gelebt werden sollte“

Lang: Döpfners Sitz im Board of Directors stellt die Glaubwürdigkeit des gesamten Unternehmens in Frage. Das ist gefährlich – ganz besonders, weil Netflix in einer Branche unterwegs ist, in der kreative Mitarbeiter und Partner der wichtigste Wert eines Unternehmens sind. Wenn sich die von Netflix abwenden, wäre es vorbei mit attraktiven neuen Inhalten. Und das PR-Risiko, das jemand wie Döpfner im Aufsichtsrat birgt, ist einfach nicht zu übersehen. Beim Thema Axel Springer geht es um Dinge, in denen sich Unternehmen klar positionieren müssen – gerade in den USA, wo Diversity und Inklusion noch viel lauter diskutiert wird als bei uns.