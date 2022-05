Flix-Chef André Schwämmlein „Da muss ich mich schon beherrschen“

Tatsächlich lebt die Gleistochter DB Netz vor allem von der Schienenmaut. Trassenerlöse machten im vergangenen Jahr 87 Prozent der 6,15 Milliarden Euro Umsatz aus. Zwei Drittel der Umsätze entfallen auf die Einnahmen durch Züge der Deutschen Bahn. Kritiker sagen: linke Tasche, rechte Tasche. Unklar ist, wie viel Maut jeweils die Güterbahnen, die Nahverkehrsbetreiber und die Fernverkehrsunternehmen bezahlen. „Aus Gründen der Diskriminierungsfreiheit veröffentlichen wir die Trassenpreis-Einnahmen nicht aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten“, schreibt die Deutsche Bahn auf Anfrage. Wenn man davon ausgeht, dass vor allem die Güterbahnen und der Nahverkehr das Schienennetz auslasten, dürfte der Fernverkehr geschätzt bei unter einer Milliarde Euro liegen - das Investitionsbudget des Bahnhofs in Pasing wäre also nicht ganz fern.



In Deutschland folgt die Schienenmaut dem Vollkostenprinzip. Einfach gesprochen addiert DB Netz alle Ausgaben, etwa für Personal, Verwaltung, Wartung und Instandhaltung, und teilt die Summe durch die gefahrenen Zugkilometer. Daraus errechnet sich für Fernzüge eine relativ hohe Trassengebühr von sieben bis zwölf Euro pro Kilometer. Das Vollkostensystem gilt bei Flix als „Super-Marktabschottung“, weil es eine künstliche Eintrittshürde darstelle. Zum Vergleich: Die Schweden errechnen die Trassenpreise nach dem Grenzkostenprinzip. Maßstab sind die theoretischen Kosten eines zusätzlichen Zuges auf dem Schienennetz. In Schweden zahlen Zugbetreiber für einen Zug, der 200 km/h schnell ist, rund 1,55 Euro pro Kilometer.