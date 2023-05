Flix-Chef André Schwämmlein „Wir werden das 49-Euro-Ticket verkraften“

Würden Sie PKW in der Stadt verbieten?

Im Innenbereich mancher Städte wäre eine aktive Steuerung sicher sinnvoll. Ich verstehe nicht, warum man mit einem Auto in München zum Marienplatz fahren will, außer man ist mobilitätseingeschränkt. Man kann doch außerhalb parken und mit dem Nahverkehr weiterfahren. Man muss aber nichts verbieten, sondern könnte die Autonutzung in den Städten erschweren und zum Beispiel eine Maut einführen wie in London.