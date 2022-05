Flix-Chef André Schwämmlein Die Trassenpreis-Lüge?

Für Flix und seine Zugtochter Flixtrain ist die Schienenmaut essenziell – und dahinter steckt auch strategisches Kalkül. Hinter den Kulissen versucht das Unternehmen gerade, neue Züge für eine Fernverkehrsoffensive in Deutschland zu kaufen. Eigentlich wollten die Münchner 65 Fernverkehrszüge in Russland bestellen. Durch den Ukrainekrieg nimmt Flix nun Abstand von seinen Russland-Plänen. Stattdessen hat Flix vor ein paar Wochen eine erneute Anfrage bei europäischen Zugherstellern eingeleitet, welche Züge zu welchem Preis sie produzieren könnten. Offiziell will Flix das nicht kommentieren. Schwämmlein sagte im Podcast: „Wir verfolgen unsere Pläne unverändert weiter, dass wir in FlixTrain und die Schiene in Deutschland investieren.“ Perspektivisch gehöre dazu auch der Einkauf von Reisewagen. „Selbstverständlich schauen wir uns den Markt an: Wo kann man was kaufen.“