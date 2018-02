Flixbus-Chef Engert: „Greyhound unterschätzt uns“

Herr Engert, vor fünf Jahren ist Flixbus das erste Mal von München nach Nürnberg gefahren. Nun starten Sie in den USA. Der Markt dort ist seit Jahrzehnten liberalisiert. Kann der Eintritt in einen so reifen Markt überhaupt gelingen?

Wir sind überzeugt, dass wir gute Chancen haben. Im Prinzip war die Entwicklung in den USA ja sogar Vorbild für unsere Expansion in Länder wie Italien oder Schweden. Vor zehn Jahren ist das britische Unternehmen Megabus dort an den Start gegangen. Das Unternehmen hat sich inzwischen erfolgreich gegen Marktführer Greyhound etabliert. Wir glauben, dass noch viel Platz für uns und weiteres Wachstum da ist.