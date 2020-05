Flixbus-Chef Schwämmlein „Wir haben die Prioritäten verschoben“

WirtschaftsWoche: Herr Schwämmlein, Sie wollen mit den Flixbussen in der kommenden Woche wieder an den Start gehen. 26 Fernbusse sind aber nur ein Bruchteil der ursprünglichen Flotte. Wird Flixbus jemals so stark wie vor der Coronakrise?

André Schwämmlein: Die 26 Fernbusse sind nur der Anfang. Wir bedienen damit die wichtigsten Routen. Wir fahren den Betrieb dann langsam wieder hoch und sind optimistisch, dass wir langfristig zu alter Stärke zurückkehren werden. Aber klar: Wir starten mit einem kleinen Netz, fast so wie früher.