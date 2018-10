Flixbus-Chef Stenger „Die E-Busse sollen als solche erkennbar sein“

Herr Stenger, Sie starten mit einem Test, einen E-Bus einzusetzen. Er kostet in der Anschaffung doppelt so viel wie ein vergleichbares Dieselfahrzeug. Kann das überhaupt wirtschaftlich sein?

Das soll sich im Testbetrieb in den kommenden zwölf Monaten unter anderem auch zeigen. Unsere Erwartungshaltung ist, dass – ähnlich wie bei einem E-Auto – auch beim E-Bus die Wartungskosten niedriger liegen und er verschleißärmer ist als ein normaler Bus. Das bringt hoffentlich einen Kostenvorteil. Gleichzeitig ist es so, dass der Strom im Vergleich zu den derzeit hohen Dieselpreisen im Vorteil ist. Wir werden also sehen, wie viel teurer es mit dem E-Bus im Normalbetrieb ist als mit einem Diesel.