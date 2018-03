Sicher ist nur: Schwämmlein will ganz vorne dabei sein. Flixbus, gegründet 2011, ist der große Monopolist im Fernbusmarkt. 40 Millionen Kunden transportierte das junge Unternehmen allein im vergangenen Jahr, mehr als 100 Millionen sind es seit Betriebsstart 2013. Der Marktanteil in Deutschland liegt bei mehr als 90 Prozent. Operativ, so heißt es aus der Zentrale in München, sei das Unternehmen bereits im Plus – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Das Unternehmen hat bereits 1400 Ziele in 26 Ländern im Angebot. Dabei ist Flixbus selbst kein Busunternehmen. Die Münchener besitzen keine eigenen Busse, sondern betreiben nur die Online-Plattform, über die Kunden Tickets buchen können. Mittelständische Subunternehmen fahren die Strecken.