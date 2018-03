Flixbus: Elektrobusse auf der Langstrecke

In Frankreich wird Flixbus das Modell ICe 12 des chinesischen Herstellers Yutong ab Ende April auf der rund 150 Kilometer langen Strecke Paris – Amiens im Linienbetrieb einsetzen. Der China-Stromer ist rein elektrisch betrieben und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde; er verfügt über 53 Sitzplätze. Am Frühsommer will Flixbus dann auch in Deutschland rein elektrische Busse einsetzen, hier das ebenfalls aus China stammende Modell BYD C9 mit 40 Sitzplätzen und einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h.