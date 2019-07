FlixMobility gegen BlaBlaCar Die Verdrängungs-Strategie

Das Geschäft mit Mitfahrgelegenheiten beherrschen weitestgehend die Franzosen, die inzwischen in 22 Ländern und seit 2013 auch in Deutschland agieren. BlaBlaCar-Deutschlandchef Christian Rahn sieht das Geschäft inzwischen an „der Schwelle zur Profitabilität“.



Gleichzeitig scheint die Bindungskraft der Nutzer brüchig zu sein. So berichten Nutzer im Internet, dass sie ihre Kontakte aus Mitfahrgelegenheiten anschließend auf eigene Faust kontaktieren – und so die Plattform umgehen, um Provision zu sparen. Die lag im vergangenen Jahr geschätzt bei zwei Euro pro Fahrt. BlaBlaCar hat deshalb in diesem Jahr das Gebührenmodell geändert.



Seit Frühjahr 2019 verkauft BlaBlaCar Nutzungspakete, also quasi Abos, die ein Nutzer erwerben muss, bevor er eine Mitfahrgelegenheit buchen kann. Für 2,99 Euro kann er dann eine Woche lang so viele Fahrten buchen wie er will – auch jene, die weit in der Zukunft liegen. Für 5,99 Euro gilt die Mitgliedschaft einen Monat lang. Mehr als sechs Millionen Mitglieder sind bei BlaBlaCar in Deutschland registriert. Man erreiche mehr als 75.000 Orte in Deutschland, unterstreicht Manager Rahn. „Es gibt kein anderes Netz, das so granular ist.“