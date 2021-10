Flixmobility kauft legendäre US-Marke Die drei Risiken der Greyhound-Übernahme

Eine Stärke von Flixbus war bislang die Marke. Das Unternehmen hat sich auch deshalb zur Nummer eins in Europa aufgeschwungen, weil es rechtzeitig groß und renommiert genug wurde, um Kunden von sich aus auf die Webseite zu lotsen. In der ökonomischen Fachliteratur könnte Flixbus als Lehrbeispiel für kluges Marketing herhalten. Wer etwa ein Fernbusticket in Deutschland kaufen möchte, denkt wohl zu allererst an die grünen Busse von Flixbus. Damit gelingt es dem Unternehmen sogar auch, Tickets für Flixtrain zu verkaufen. Beobachter halten die Ziele im Zugbusiness für ambitioniert, aber machbar. Der Name „Flix“ zieht.