FlixMobility nach dem Lockdown Die Weltexpansion stockt

Auch die Expansion außerhalb Europas stockt. Im Podcast-Interview mit der WirtschaftsWoche erklärt Gründer André Schwämmlein, dass man sich weiterhin auf die Märkte in Europa, der Türkei und den USA konzentrieren wolle. Die Expansion nach Südamerika und Asien stünde derzeit nicht auf dem Plan.



FlixMobility setzt aber weiterhin auf Wachstum in den USA. Das Land erlebt fast täglich neue Höhepunkte in der Coronakrise. Zuletzt stieg dort die bestätigte Zahl von Infizierten auf mehr als fünf Millionen. In Texas, Florida und rund um Seattle pausiert daher das Geschäft von Flixbus derzeit. In Kalifornien und an der Ostküste der USA würden die Busse eingeschränkt fahren. „Ein Rückzug aus den USA kam aber nie in Frage“, sagt Schwämmlein. Man sehe die Umsetzung der Expansionspläne eher im zeitlichen Verzug von sechs bis neun Monaten, sobald die Lage sich hoffentlich etwa dank Impfstoffen wieder entspannt habe.