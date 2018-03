Flixtrain: Jetzt greift Flixbus auf der Schiene an

Nun investiert das Mobilitätsunternehmen nach eigenen Angaben „einen einstelligen Millionenbetrag“ in den Aufbau des Flixtrain. „Unser Ziel sind eine halbe Million Passagiere in diesem Jahr.“ Die Ticketpreise gehen ab 9,99 Euro los. In Boomzeiten sollen die Tickets nicht mehr als 99 Euro kosten. „Wir werden auf jeden Fall mit extrem attraktiven Ticketpreisen in den Markt gehen“, kündigt Schwämmlein an.