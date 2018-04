FlixTrain: „Wir bauen eine Alternative zum ICE auf“

Wo greifen Sie an?

Zunächst wollen wir auf der Strecke von Köln nach Hamburg und von Stuttgart nach Berlin den Takt erhöhen. Das heißt, wir fahren die Strecken dann mindestens zwei mal pro Tag. Außerdem sehen wir Potenzial auf den Strecken von München nach Berlin und von Köln nach Berlin. Wir wollen hier mit jeweils einem Zug pro Tag hin und zurück starten und die Zahl der Züge auf zwei oder drei Züge pro Tag und Strecke erhöhen.



Das dürfte die Deutsche Bahn, die auf den jeweiligen Linien jede Stunde einen ICE auf die Strecke schickt, kaum schocken...

Wir sehen den FlixTrain als Ergänzung zwischen dem Fernbus und dem ICE. Wir sind in der Regel zwar ein wenig langsamer als ein ICE, aber dafür preiswerter. Außerdem werden wir unsere Züge mit unseren Fernbuslinien vernetzen. So schaffen wir ein bundesweites Mobilitätsnetz, dass mehr als 600 Ziele auf der Straße und Schiene verbindet.