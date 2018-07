Florierende Geschäfte: Deutsche Bauwirtschaft steigert Umsatz deutlich

In den ersten vier Monaten lag der gesamte Umsatz im Bauhauptgewerbe 6,6 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist. Bei der Baubranche florieren derzeit die Geschäfte, viele Unternehmen arbeiten am Anschlag ihrer Kapazitäten. Der Industrieverband HDB peilt für 2018 ein nominales Umsatzplus von sechs Prozent auf rund 120 Milliarden Euro an. Zum Jahreswechsel waren die Auftragsbücher so voll wie nie zuvor.