Flottenoffensive Deutsche Bahn Der neue ICE, der gar nicht neu ist

Die Deutsche Bahn kauft damit keine revolutionären Neuentwicklungen ein, sondern bewährte Technik. Der Zug habe in 13 Jahren Betriebszugehörigkeit seine Verlässlichkeit unter Beweis gestellt, heißt es. Die ersten zehn Züge des neuen ICE sollen dann 2023 in den Fahrplan eingebunden werden (zunächst zwischen Nordrhein-Westfalen und München), bis 2026 seien dann alle 30 Züge ausgeliefert. Die Höchstgeschwindigkeit soll 320 km/h betragen. So schnell fährt der ICE3 heute schon, allerdings nur in Frankreich. In Deutschland erlaubt die Infrastruktur nur Tempo 300 – und daran wird auch der neue ICE nichts ändern. Produziert wird der ICE dann vor allem im Stammwerk Krefeld, aber auch in Nürnberg und in Graz in Österreich.



Ist also gar nichts neu an dem neuen ICE? So ganz stimmt das nicht. Die 30 Exemplare, die sukzessive ab Ende 2022 die Flotte der Deutschen Bahn im Fernverkehr verstärken sollen, werden zumindest in Einzelbereichen modifiziert und optimiert. Im Herbst soll das endgültige Innendesign vorgestellt werden. Aus Kundensicht gibt es im Vergleich zum bisherigen Einsatz des ICE3 drei wesentliche Verbesserungen: