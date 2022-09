Flucht aus Russland Fast 10.000 Euro für ein Economy-Flugticket raus aus Russland

Dabei sickerten offenbar bereits gestern ab dem späten Nachmittag erste Nachrichten zur bevorstehenden Mobilmachung an die Öffentlichkeit durch. Allein diese Gerüchte hätten bereits für Panik gesorgt, erklärte ein Insider der russischen Luftfahrt der WirtschaftsWoche. „Dutzende Privatmaschinen haben das Land umgehend von Moskau aus verlassen, aber auch aus anderen Städten wie St. Petersburg“, sagte er. Gleichzeitig hätten sich an den Check-ins absurde Szenen abgespielt: Reisende, die weg wollten, mussten demnach an den Schaltern widerrechtliche Aufpreise in vierstelliger Höhe bezahlen. „In Russland hält sich sowieso niemand an die IATA-Preisregeln und in solch einer Situation schon gar nicht“, erklärt der Insider.