Flüchtlinge Eine Jobplattform für Ukrainer begeistert Unternehmen – und Anwälte

Diekmann griff kurze Zeit später zum Telefon und rief Polina an. Während des ganzen vergangenen Jahres passte die 25 Jahre alte Ukrainiern als Au Pair auf seine beiden Kinder auf. Sie solle sich in Sicherheit bringen, könne jederzeit mit ihrer Familie in seinem Haus in Coesfeld nahe Münster in Nordrhein-Westfalen unterkommen. „Polina war am Anfang zögerlich, in Deutschland hatte sie ja keine Perspektive, keinen Job“, erinnert sich Diekmann an den Anfang des Monats zurück.



Seine Gespräche mit Polina waren der Startschuss für die Plattform. Gemeinsam mit Oliver Grüttemeier, der das Logo der Jobplattform entworfen hat, Cedric Wetzel, der viel bei der Seite programmiert hat und Christian Weis, der geholfen hat, die Seite bekannter zu machen, stellte er sie online. Diekmann hat dann gemacht, was er vermutlich am besten kann: netzwerken, Unternehmen finden, die mitmachen wollen, mit NGOs in Kontakt treten. Mit der Plattform „Händler helfen Händlern“ hatte er schon in der Coronakrise ein Projekt aufgesetzt, Job Aid Ukraine ist schon jetzt größer. „Wir haben aktuell 30.000 Seitenaufrufe pro Tag“, sagt er stolz. Nur die Politik hat er noch nicht erreicht. „Ich habe mehrere Bundespolitiker und Ministerien direkt angeschrieben, eine Antwort kam nicht“, sagt er. Lediglich Finanzminister Christian Lindner hätte sich ganz am Anfang einmal gemeldet.