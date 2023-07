Flugangebot Will die Lufthansa der Deutschen Bahn die Geschäftskunden abluchsen?

Wer sehen will, wie sich die Deutsche Bahn die Geschäftsreise der Zukunft vorstellt, muss nach Bayern. Dort pendelt seit einigen Tagen zwischen München und Mühldorf am Inn der „Ideenzug“ der Bahn mit allerlei Schnickschnack und einer eigenen Business Class: Mit verschließbaren Einzelkabinen für ungestörte Telefonate, einem eigenen Bildschirm und neuen Fensterscheiben für besseren Internetempfang. New work lässt grüßen.