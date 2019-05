Flugbegleiter-Gewerkschaft: Ufo-Chef Nicoley Baublies tritt zurück

In einem am Mittwoch auf der Homepage der Gewerkschaft veröffentlichten „persönlichen Statement“ schloss Baublies weiterhin nicht aus, sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu engagieren. Der Rücktritt sei nun erst möglich, nachdem zwei andere Ufo-Mitglieder in der Zwischenzeit interimsweise in den Vorstand nachbenannt worden seien. Damit habe man die Organisation vor unnötigen Risiken geschützt.