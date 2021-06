Flugbranche Die brüchige Erholung der Luftfahrt

Doch unterm Strich ist das Angebot weniger attraktiv als es scheint. Denn fast alle Routen werden deutlich seltener beflogen als in der Boomzeit der Flugverkehrs. Laut einer Statistik des Flugverbands BDL liegt die Zahl der angebotenen Europaflüge in Juli und August in diesem Jahr mit rund 80400 um 34 Prozent unter der Zahl von 2019, wo es 121600 waren. Auf der Langstrecke sind es mit 9400 in Juli und August sogar 44 Prozent weniger als vor zwei Jahren. Damit finden Reisefreudige nicht nur schwerer ein passendes Angebot und müssen längere Wartezeiten und mehr Umsteigeaufenthalte in Kauf nehmen als früher. Weil auf mehr Routen als früher nur noch eine Linie unterwegs ist, leidet der Wettbewerb. Besonders zu Spitzenzeiten sind darum die Preise derzeit stellenweise höher als vor der Krise.