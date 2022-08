Flugchaos: Lufthansa stutzt Ticketangebot im Sommer

„Neben der erreichten Rückkehr in die Profitabilität haben nun Top-Produkte für unsere Kunden und Perspektiven für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder höchste Priorität“, erklärte Vorstandschef Spohr. Nach massivem Personalabbau in der Corona-Krise schaltet die Lufthansa auf Erholung und Wachstum mit Tausenden Neueinstellungen um. Im zweiten Halbjahr sollen demnach rund 5000 Beschäftigte angeheuert werden – in Cockpit, Kabine und am Boden. Im kommenden Jahr noch mal so viele. In der Coronakrise, die den Flugverkehr einbrechen ließ, hatte die Airline Gruppe die Zahl der Mitarbeiter von rund 139.000 weltweit auf gut 100.000 reduziert.



