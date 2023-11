Fluggesellschaft Ryanair im Aufwind – Rekordgewinne erwartet

Flüge werden sich auf längere Sicht auch nicht verbilligen. „Wir gehen von einem starken Wachstum im nächsten Jahr aus“, sagte Konzernchef Michael O'Leary. Das gelte sowohl für die Passagierzahlen als auch für die Ticketpreise während der Hochsaison. Im laufenden Quartal seien Tickets rund 15 Prozent teurer als vor Jahresfrist. Die anhaltend hohe Nachfrage trifft auf ein knappes Sitzplatzangebot. Denn der Mangel an neuen Flugzeugen in Europa werde in den nächsten drei, vier Jahren noch nicht behoben sein, erläuterte der Airline-Chef. So befürchtet Ryanair, dass zehn von 57 neuen Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX nicht rechtzeitig vor dem Sommer 2024 eingeflottet werden können.