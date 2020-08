Fluggesellschaft: Virgin Atlantic beantragt Gläubigerschutz in den USA

Die von den Folgen der Coronavirus-Pandemie gebeutelte Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat in den USA um Gläubigerschutz gebeten. Mit dem am Dienstag (Ortszeit) in New York eingereichten Antrag nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts solle die im Juli angekündigte Restrukturierung der Gesellschaft in Großbritannien vorangebracht werden, sagte eine Unternehmenssprecherin. Der Plan werde von der Mehrheit der Gläubiger unterstützt. Virgin Atlantic hoffe auf Ergebnisse im September.