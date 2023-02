Flughafen Frankfurt-Hahn : Die schwierige Zukunft eines verschlissenen Juwels

Doch so groß das Interesse auch wirkt: Dass ein aussichtsreicher neuer Eigentümer den insolventen Landeplatz übernimmt, ist in Wahrheit erst mal nicht in Sicht. Die Gläubiger stoppten zuletzt die sicher geglaubte Übernahme durch die NR Holding genannte Nürburgring-Besitzgesellschaft des russischen Oligarchen Viktor Charitonin. Und der Verkauf an die weiteren Bieter wie die WR Holding des Mainzer Immobilienentwicklers Wolfgang Richter stockt ebenfalls. Dafür sorgen juristische sowie politische Hürden. Keine Hilfe sind auch die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten. Dazu könnte eine Art Neubeginn des Verfahrens nötig werden, etwa weil die neuen, bislang noch unbekannten Investoren ein Angebot machen – oder NR nachbessert. Die Gruppe hatte diese Woche angekündigt, ein Konsortium mit anderen Geldgebern zu bilden und sich mit einem Anteil von weniger als einem Viertel zu begnügen. Daran hat jedoch zumindest der zweite Bieter WR Holding kein Interesse. „Es ist eine ziemlich verkorkste Lage“, so ein Kenner des Verfahrens.