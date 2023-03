Flughafenbetreiber Fraport-Gewinn höher als erwartet – Erholung geht weiter

Eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr will Fraport, zu mehr als 50 Prozent im Besitz des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt, wegen der hohen Verschuldung nicht zahlen. Die Nettofinanzschulden stiegen 2022 um zehn Prozent auf rund sieben Milliarden Euro und waren damit etwa sieben Mal so hoch wie das Betriebsergebnis. Erst wenn hier der Faktor fünf erreicht sei, komme eine Ausschüttung an die Anteilseigner wieder in Frage, erklärte Fraport.



Lesen Sie auch: Condor-Chef Ralf Teckentrup – „Die vergangenen drei Jahre waren wirklich Mist“