Fluglinie Wieso vier Top-Lufthansa-Manager gehen müssen

Der Lufthansa-Konzern baut um. Gleich vier von sechs Vorstandsmitgliedern sollen in den kommenden Monaten gehen, der Vorstand wird um einen Posten verkleinert und nach einem neuen Finanzchef oder einer neuen Chefin wird erst noch gesucht.

Was nach Krise klingt, scheint zumindest auf dem Papier keine zu sein: Dem Konzern geht es dank hoher Ticketpreise und ausgebuchter Flugzeugen wirtschaftlich gut, Lufthansa-Chef Carsten Spohr wird am 7. März erneut einen der höchsten Gewinne in der Unternehmensgeschichte präsentieren.