Fluglinie zu verkaufen Wer der beste Käufer für Condor wäre

b) Den Betrieb stärken

Es ist unklar, ob der beliebteste Kalauer der Flugbranche von Investorenlegende Warren Buffett oder Richard Branson stammt. Sicher ist nur sein Inhalt: „Der einfachste Weg Millionär zu werden, ist Milliardär zu sein und eine Airline aufzumachen.“ Im Klartext: Wohl in keiner Branche lässt sich so schnell so viel Geld verlieren, wenn man es nicht richtig macht. „Schon mit einem einzigen Langstreckenflugzeug lassen sich leicht 15, 20 Millionen pro Jahr versenken“; weil Teckentrup. Und Condor hat rund 20 davon. Darum muss ein neuer Investor neben großen Schecks auch dabei helfen, das Tagesgeschäft zu stärken. Denn so ausgefeilt die Linie bislang auch arbeitet: Angesichts der bevorstehenden Flottenerneuerung und der wachsenden Konkurrenz kann selbst Teckentrup Hilfe brauchen. Dabei geht es um die richtige Flottenplanung, darum, das passende Netz zu bauen und am Ende für niedrigere Kosten durch Synergien in Einkauf oder bei der Vermarktung zu sorgen.