Fluglinien unter Druck Das Rätsel der geparkten Jets: Warum nur ein Drittel der Flieger am Boden bleibt

Doch wer sich die aktuellen Flotten genau ansieht, entdeckt etwas Überraschendes: Die Zahl der aktiven Flugzeuge schrumpft deutlich weniger als die der Flüge. Laut einer aktuellen Statistik des Schweizer Datendienstleisters CH-Aviation für die WirtschaftsWoche haben die Fluglinien weltweit den Verkehr seit Beginn der Krise zwar im Schnitt um bis zu 80 Prozent reduziert. Doch die Zahl der aktiven Linienflugzeuge ist bislang nur um gut ein Drittel gesunken: von knapp 33.000 auf gut 21.000 Maschinen. Selbst in Europa, wo alle Linien nur noch ein karges Rumpfprogramm fliegen, ist nicht mal die Hälfte der 8000 Maschinen am Boden. Lediglich in Afrika sind derzeit mit 859 von 1547 Jets mehr als die Hälfte inaktiv. In den USA ruht dagegen nicht mal ein Viertel der 10.000 Exemplare.