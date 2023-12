Flugpreise: Tickets werden billiger, aber wohl nicht in Deutschland

Zum einen, so Benz, klinge der „Revenge Travel“ genannte Nachholbedarf für in der Coronazeit verschobene Urlaube und Verwandtschaftsbesuche ab. In den USA ist er laut einer Studie des Branchenverbands US Travel Association bereits verebbt. Benz bezweifelt zum anderen, dass Privatreisende auf Dauer in großem Umfang Business Class buchen, meist für ein Vielfaches der Economy-Preise. Er geht davon aus, dass sie sich eher für die Zwischenklasse Premium Economy entscheiden.