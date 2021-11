Flugreisen Diese Grafiken zeigen die Rückkehr des US-Flugverkehrs

Das gilt auch für die anderen Konzerngesellschaften wie die Swiss. „Das ist unser Rückgrat“, so Swiss-Finanzchef Markus Binkert und nennt die Flüge „nötig, um dann wieder in die schwarzen Zahlen fliegen zu können im nächsten Jahr.“ Denn auch wenn ein Chinaflug vor der Krise bis zu einer Million Euro an Umsatz und damit bis zu 20 Prozent mehr brachte als eine Amerikaverbindung: Unterm Strich sind die USA wichtiger, weil da ein Vielfaches der Flüge hingeht. „Nach Nordamerika hatten wir jeden Tag so viele Flüge wie nach China in einer Woche“, so Spohr.