Flugverbot Boeing parkt 737 Max inzwischen auf den Mitarbeiterparkplätzen

Dabei testet Boeing offenbar einerseits eine neue Version der Software, die Abstürze wie die des Lion-Air-Fluges 610 und des Ethiopian-Airlines-Fluges 302 zukünftig verhindern soll. Zum anderen überführt das Unternehmen immer wieder Maschinen aus dem 737-Werk im benachbarten Renton zum Boeing Field. So hob den Daten zufolge am 19. Mai eine 737 Max 9 in Renton ab, flog zum etwa 200 Kilometer östlich gelegenen Flughafen Moses Lake, an dem einst der Boeing-Bomber B52 gebaut wurde, um dort wieder zu starten und schließlich auf dem Boeing Field zu landen. Die nagelneue Maschine ist ihrer Registrierung zufolge für die US-Fluggesellschaft United Airlines vorgesehen.