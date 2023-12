Flugverkehr Airline-Verband IATA prognostiziert für 2024 neue Rekorde

Für das laufende Jahr sagt IATA einen Nettogewinn von 23,3 Milliarden Dollar voraus, was einer Nettomarge von 2,6 Prozent entspricht. „Bei einer beeindruckenden Erholung ist eine Nettorendite von 2,7 Prozent weit unter dem, was Investoren für fast jede andere Branche akzeptieren würden“, sagte IATA-Chef Willie Walsh. Pro Fluggast seien das nur 5,45 Dollar Gewinn, gerade soviel wie ein Caffe Latte in London koste. Das sei zu wenig, um sich gegen künftige Schocks zu wappnen. Die Airlines litten unter strenger Regulierung, einem zersplitterten Markt, hohen Infrastrukturkosten und einem Oligopol in der Lieferkette. Auch die mit den Zinsen gestiegenen Kapitalkosten seien Grund zur Sorge.



Lesen Sie auch: Ende des Flug-Booms? „Die gehobene Mittelklasse spürt finanziellen Stress“



Globale Instabilität, einschließlich des Krieges zwischen Israel und der Hamas und des Ukraine-Krieges, könnte sich negativ auf den Sektor auswirken, warnte der Branchenverband. Das könne die Ölpreise weiter in die Höhe treiben und Kerosin verteuern, das voraussichtlich 31 Prozent der Betriebskosten ausmachen werde.