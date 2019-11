Flugverkehr Lufthansa startet neue Billigmarke für Fernurlauber

Der neue Name für die bisher noch unter der Billigmarke Eurowings betriebenen Flüge zu Zielen in der Karibik oder den USA soll 2020 eingeführt werden. Dies bestätigte ein Lufthansa-Sprecher der WirtschaftsWoche. „Eine Entscheidung, welcher Name es wird, ist aber noch nicht gefallen“, so der Sprecher. Klar ist jedoch: Der neue Markenname soll kein exotischer Kunstname sein, wie ihn etwa Air France-KLM für ihre inzwischen eingestellte Billigtochter Joon gewählt hat.