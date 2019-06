Flugverspätungen Lotsen-Söldner sollen deutsche Touristen retten

Dazu kann Scheuerle mit einer weiteren Entlastung rechnen. Aus Kreisen war zu hören, dass er kurz vor einer Einigung mit den Gewerkschaften über freiwillige Mehrarbeit steht. Danach könnten dann seine 2000 Lotsen gegen eine Zahlung von bis zu 1800 Euro pro Schicht zusätzliche Dienste schieben.



Beides soll dafür sorgen, dass jetzt mit Beginn der Hauptreisezeit die Verspätungen nicht weiter ansteigen. Weil dem Vernehmen nach weit mehr als100 Leute in den Kontrollstellen fehlen, musste die DFS in diesem Jahr die Kapazität in drei ihrer Zentren um gut 20 Prozent kürzen. Darum kann sie vor allem in Spitzenzeiten weniger Flugzeuge gleichzeitig in die Luft lassen. Also lag in den ersten fünf Monaten dieses Jahres die Zahl der von den Lotsen ausgelösten Verspätungen schon um rund ein Drittel über dem bereits extrem schlechten Vorjahr.